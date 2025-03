Alma Manera canta l'amore nel singolo "Tutto il tempo che vuoi"

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Grande successo per la presentazione di “ilche” (www.youtube.com/watch?v=hyIKFjJNjpk), il nuovodella poliedrica artista, introdotta dalla direttrice di Rai Isoradio Alessandra Ferraro.Tanti i volti noti accorsi al CeoForLife di Roma per applaudire lante. Tra i primi ad arrivare, il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca, compagno della, e poi l’attore Stefano Gianino (The White Lotus, Makari), Beppe Convertini, Paola Severini Melograni, Savino Zaba, lo chef tv Alessandro Circiello, il senatore Maurizio Gasparri, Francesca Alotta.Il tema centrale del brano è, anche se illusivo e ingannevole, ma sempre degno di essere vissuto. “Quando in un rapporto si tradisce la fiducia – ha spiegato– innanzisi tradisce noi stessi.