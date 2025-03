Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, obbligo di assicurazione: "Così rischiamo di affondare"

L’ennesimo, serissimo, problema da affrontare. Tra le imprese cesenati si respira un’aria estremamente pesante in relazione alle conseguenze legate all’di sottoscrivere una polizza assicurativa che metta al riparo dai danni causati da eventuali calamità naturali. Per di più, visto che le compagnie assicurative stabiliscono il premio da versare in base ai fattori di rischio, il nostro territorio, già martoriato dalle conseguenze di frane e, si appresta ad andare incontro a importi superiori anche di dieci volte rispetto a quelli che si registrano in altre zone d’Italia. Alcune lontane, altre meno. Tutte potenzialmente in grado di creare seri problemi di concorrenza ai danni degli imprenditori di casa nostra, costretti a dover fare i conti, nei loro listini, anche con importanti costi che altri non hanno.