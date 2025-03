Agi.it - Allerta rossa per il maltempo in Emilia Romagna, rischio piene dei fiumi e frane

AGI - La Protezione Civile dell'-Romagna ha emesso un'meteo di livello rosso per rischio dideinelle province di Bologna, Ravenna e Ferrara, valida dalla mezzanotte di stasera fino alla stessa ora di domani. Sono previste piogge intense e persistenti, soprattutto sulla fascia appenninica centro-orientale e sulla pianura centrale della regione già dalle prime ore di venerdì. I livelli idrometrici potrebbero superare le soglie di guardia, con innalzamenti diffusi su Reno e affluenti e possibili superamenti della soglia 3 sui bacini romagnoli. È stata diramata un'arancione perdeinelle province di Parma, Reggio, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.arancione anche per temporali intensi nelle province di Bologna e Ravenna e per venti forti di burrasca su Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.