Allerta rossa in Emilia-Romagna domani scuole chiuse a Bologna | torna la paura su fiumi e pericolo frane

Leggi su Open.online

, venerdì 14 marzo 2025, ledirimarrannoa causa dell’diramata dalla protezione civile. Come ha reso noto il comune tramite il proprio canale WhatsApp, l’attenzione è massima nei confronti di, dei corsi d’acqua artificiali e delleche potrebbero svilupparsi nel territorio del capoluogono. All’per dissesto idrogeologico ne sono associate altre due: una arancione per temporali e una gialla per vento. Oltre che dal Comune di, la decisione di chiudere leè stata presa anche da quello di Pianoro, incastonato tra i colli a Sud della città. Non si esclude che altri Comuni della zona possano adottare il medesimo provvedimento.L’dell’Arpae aSecondo quanto scrive l’Agenzia per la Prevenzione Ambiente Energia(Arpae), infatti, saranno interessati dai fenomeni meteorologici e idrogeologici anche i territori delle province di Ferrara e Ravenna.