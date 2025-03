Ilrestodelcarlino.it - Allerta rossa domani in Emilia Romagna: forti temporali e fiumi sotto osservazione

Bologna, 13 marzo 2025 – Dopo un breve spiraglio di sole, il maltempo non molla la presa in. Si prefigurano giorni di pioggia intensa sul nostro territorio soprattutto venerdì 14 marzo, giornata per cui Arpae e Protezione civile hanno emesso un’perche però inizia già da oggi pomeriggio – giovedì 13 marzo – insieme a unaarancione per venti di burrasca. “Precipitazioni in intensificazione” sono previste “dalla sera/notte (su venerdì 14) con rovesci anche a carattere temporalesco attesi sulle aree centro-occidentali della regione, specie lungo i rilievini. Nevose al di sopra dei 1000-1200 metri”, spiega il meteorologo Ampro Roberto Nanni. Vuk Valcic Temperature massime in calo a 10 gradi A conferma della situazione turbolenta, “fino al weekend del 15 e 16 marzo, il meteo sembra essere contrassegnato da repentini passaggi perturbati che avranno come obiettivo principale le regioni centro-settentrionali.