Allerta per i fiumi a Bologna, l'esperto: "Terreni saturi, Reno e affluenti di destra sorvegliati speciali"

, 13 marzo 2025 – Un’altrarossa per la provincia di, dall’Appennino alla Bassa, passando per il capoluogo. A confermarlo è Federico Grazzini, meteorologo di Arpae Emilia-Romagna, e per anni nello staff di Ecmwf, il Centro europeo per le previsioni a medio termine. Grazzini ha svolto attività di ricerca anche all’Università LMU di Monaco di Baviera,zzandosi proprio sulla previsione degli eventi estremi di precipitazione. Massimiliano Donati Grazzini, è ‘normale’ trovarci in questa situazione già a marzo? "Assolutamente no. Il periodo maggiormente a rischio dovrebbe essere quello compreso tra maggio e i primi giorni di giugno. Ma il surriscaldamento globale ha stravolto tutte le dinamiche”. Ci spieghi meglio. “Avere dei temporali in Appennino già nelle prime settimane di marzo significa che in atmosfera c’è una quantità di energia superiore rispetto a quella che ci dovrebbe essere in questo periodo dell’anno.