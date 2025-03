Tvzap.it - Allerta meteo, scuole chiuse domani 14 marzo: ecco dove

Leggi su Tvzap.it

La Protezione civile ha diramato un avviso dirossa e arancione per la giornata di, venerdì 142025, in alcuni comuni italiani per maltempo. Rischi segnalati per le piene dei fiumi, dei corsi minori e per le frane. Le amministrazioni locali hanno anche avvisato che alcunerimarrannonella giornata diquali. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Iginio Massari, ora è polemica sulle uova di Pasqua: il prezzo da capogiroLeggi anche: Incidente tremendo in Italia, scontro tra auto e camion: chiamato l’elisoccorsorossa in Emilia-Romagna per142025La Protezione civile ha diramato un avviso dirossa nella giornata di, venerdì 142025 per le piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna e Ferrara.