Allerta meteo scuole chiuse a Prato e provincia Stop a mercati cimiteri e giardini

, 13 marzo 2025 – Aper l'diramata dalla Regione Toscana, venerdì 14 marzo sarannotutte ledi ogni ordine e grado e tutti i servizi educativi. Chiusi anche, parchi,, impianti sportivi all'aperto e al chiuso (le piste ciclabili erano già stateieri),rionali e centri ricreativi. Già dalla mezzanotte di giovedì chiusi al transito i sottopassi di via Ciulli, via del Guado a Narnali e via Etrusca. Il Centro Operativo di Controllo della Protezione Civile in via Lazzerini sarà aperto da stasera per seguire l'andamento dell'e le squadre di Protezione Civile e Polizia Municipale saranno dislocate sul territorio per monitorare le strade e i corsi d'acqua. Giovedì alle 20 i cittadini saranno inoltre avvertiti telefonicamente anche attraverso l'alert system.