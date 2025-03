Quotidiano.net - Allerta meteo: sarà un “venerdì nero”. Il Centro Nord nel mirino di un pericoloso ciclone. Gli esperti: maltempo estremo

Roma, 13 marzo 2025 – Rischia di essere un14 marzo da incubo in diverse regioni d’Italia, per un’ondata diche potrebbe determinare rischi rilevanti in diverse aree del Paese.una giornata da “bollino” – dice il.it - anche se non per tutti. Secondo le previsioniinfatti l'Italia infattidivisa in due:alEst e tra Toscana ed Umbria, mentre il sole dominerà con una fase estiva prematura al Sud, in particolare in Sicilia. Sabato 15 marzo pioverà in modo piuttosto diffuso dall'Alto Lazio in su, domenica 16 invece i fenomeni saranno occasionali e più probabili tra-ovest e Toscana. La tregua di oggiquindi breve: dal tardo pomeriggio i primi forti rovesci di una nuova perturbazione partiranno dalla Sardegna, attraverseranno il Mar Tirreno e il Mar Ligure fino a colpire soprattutto Liguria di Levante, Toscana e Lazio: inizierà a questo punto una notte molto perturbata al