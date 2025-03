Lanazione.it - Allerta meteo arancione, pericolo nubifragi in Toscana. Scuole a rischio chiusura

Firenze, 13 marzo 2025 –e gialla inper la giornata di venerdì 14 marzo. Da giorni si preannuncia che venerdì sarebbe stato il giorno più complicato per ildi una settimana molto piovosa e purtroppo le previsioni sembrano confermarlo. L’pertemporali riguarda addirittura 143 comuni toscani (più sotto l’elenco completo). Si tratta del Casentino, del Valdarno superiore e inferiore, dei bacini di Arno e Ombrone Pistoiese-Bisenzio, Mugello-Val di Sieve, Romagna, bacino del Reno, Valdelsa, Valdera, la costa da Pisa a Piombino. Per quanto riguarda ilidrogeologico, oltre alle zone sopra indicate, l’riguarda anche Valle del Serchio, Garfagnana, bacino Lima, Versilia, Valdichiana. I comuni inpertemporali Agliana (PT) Altopascio (LU) Bagno a Ripoli (FI) Barberino di Mugello (FI) Barberino Val d'Elsa (FI) Bibbiena (AR) Bibbona (LI) Bientina (PI) Borgo San Lorenzo (FI) Bucine (AR) Buti (PI) Calci (PI) Calcinaia (PI) Calenzano (FI) Campi Bisenzio (FI) Campiglia Marittima (LI) Cantagallo (PO) Capannoli (PI) Capannori (LU) Capolona (AR) Capraia e Limite (FI) Carmignano (PO) Casale Marittimo (PI) Casciana Terme Lari (PI) Cascina (PI) Castagneto Carducci (LI) Castel Focognano (AR) Castel San Niccolo' (AR) Castelfiorentino (FI) Castelfranco di Sotto (PI) Castelfranco Piandisco' (AR) Castellina Marittima (PI) Castelnuovo di Val di Cecina (PI) Castiglion Fibocchi (AR) Cavriglia (AR) Cecina (LI) Cerreto Guidi (FI) Certaldo (FI) Chianni (PI) Chiesina Uzzanese (PT) Chitignano (AR) Chiusi della Verna (AR) Colle di Val d'Elsa (SI) Collesalvetti (LI) Crespina Lorenzana (PI) Dicomano (FI) Empoli (FI) Fauglia (PI) Fiesole (FI) Figline e Incisa Valdarno (FI) Firenze (FI) Firenzuola (FI) Fucecchio (FI) Gambassi Terme (FI) Gavorrano (GR) Gorgona (LI) Greve in Chianti (FI) Guardistallo (PI) Impruneta (FI) Lajatico (PI) Lamporecchio (PT) Larciano (PT) Lastra a Signa (FI) Laterina Pergine Valdarno (AR) Livorno (LI) Londa (FI) Loro Ciuffenna (AR) Marradi (FI) Massa Marittima (GR) Monsummano Terme (PT) Montaione (FI) Montale (PT) Montecarlo (LU) Montecatini Val di Cecina (PI) Montelupo Fiorentino (FI) Montemignaio (AR) Montemurlo (PO) Monterotondo Marittimo (GR) Montescudaio (PI) Montespertoli (FI) Montevarchi (AR) Monteverdi Marittimo (PI) Montieri (GR) Montopoli in Val d'Arno (PI) Orciano Pisano (PI) Ortignano Raggiolo (AR) Palaia (PI) Palazzuolo sul Senio (FI) Peccioli (PI) Pelago (FI) Pieve a Nievole (PT) Piombino (LI) Pisa (PI) Pistoia (PT) Poggibonsi (SI) Poggio a Caiano (PO) Pomarance (PI) Ponsacco (PI) Pontassieve (FI) Ponte Buggianese (PT) Pontedera (PI) Poppi (AR) Porcari (LU) Prato (PO) Pratovecchio Stia (AR) Quarrata (PT) Radicondoli (SI) Reggello (FI) Rignano sull'Arno (FI) Riparbella (PI) Roccastrada (GR) Rosignano Marittimo (LI) Rufina (FI) Sambuca Pistoiese (PT) San Casciano in Val di Pesa (FI) San Gimignano (SI) San Giovanni Valdarno (AR) San Godenzo (FI) San Marcello Piteglio (PT) San Miniato (PI) San Vincenzo (LI) Santa Croce sull'Arno (PI) Santa Luce (PI) Santa Maria a Monte (PI) Sassetta (LI) Scandicci (FI) Scarperia e San Piero (FI) Serravalle Pistoiese (PT) Sesto Fiorentino (FI) Signa (FI) Subbiano (AR) Suvereto (LI) Talla (AR) Tavarnelle Val di Pesa (FI) Terranuova Bracciolini (AR) Terricciola (PI) Vaglia (FI) Vaiano (PO) Vernio (PO) Vicchio (FI) Vicopisano (PI) Vinci (FI) Volterra (PI)mareggiate e vento forte L’gialla per mareggiate riguarda la costa meridionale da Piombino a tutta la Maremma e l’Argentario, Arcipelago compreso.