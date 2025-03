Lanazione.it - Allerta arancione: cos’è e come funziona il sistema regionale per prevenire i rischi del maltempo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 marzo 2025 – Ildimeteo in Toscana è uno strumento fondamentale pere gestire ilegati ai fenomeni atmosferici estremi. Attraverso uncoordinato dalla Regione Toscana, le allerte vengono emesse dal Centrole, che monitora costantemente le condizioni meteorologiche e idrogeologiche. Le allerte si suddividono in quattro livelli, contrassegnati da colori che indicano la gravità della situazione:verde: non sono previsti fenomeni intensi o pericolosigialla: previsti fenomeni intensi, localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di particolari attività.: previsti fenomeni più intensi del normale, pericolosi per cose e persone.rossa: previsti fenomeni estremi, molto pericolosi per cose e persone.