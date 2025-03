Juventusnews24.com - Allenamento Juve, ospiti speciali alla Continassa: la visita ai bianconeri prima della seduta di oggi – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24a tre giorni dtrasferta sul campoFiorentina. Ilin campo a tre giorni dtrasferta sul campoFiorentina.dell’, i calciatorisono stati accolti dntus Academy Toronto. Prosegue la preparazionesquadra di Thiago Motta in vistadelicata sfida di domenica contro la squadra viola.Out for work, greeted by thentus Academy Toronto ? pic.twitter.com/aYODQQ7f6Q—ntusFC ???? (@ntusfcen) March 13, 2025Fully focused on #Fiorentina? pic.twitter.com/qzQtrwW2JT—ntusFC ???? (@ntusfcen) March 13, 2025Queste le immagini direttamente d: lantus tornerà in campo domenica alle ore 18.00 allo Stadio Franchi.