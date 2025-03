Juventusnews24.com - Allenamento Juve: grande assist di Vlahovic per il gol di Kalulu in partitella! Thiago Motta reagisce così alla Continassa – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24di, segnainquesta mattina in campo verso la prossima sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 18.00 al Franchi. Attraverso il proprio canale Youtube, il club bianconero ha mostrato i retroscena dell’odierno.Un bellissimo siparietto che riguardadiinper il gol di, con la voce in sottofondo del tecnico bianconero ad esclamare: «Bella pDusan, bravo Pierre».Leggi suntusnews24.com