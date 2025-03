Juventusnews24.com - Allenamento Juve: -3 alla Fiorentina. Su cosa ha lavorato oggi Thiago Motta alla Continassa, le novità nel report ufficiale

di RedazionentusNews24: ecco suhaa tre giorni dal match con la. LenelAttraverso il proprio sito, laha reso noti i dettagli dell'odierno, a tre giorni dal match del Franchi contro la.Dopo la doppia seduta di ieri, tra campo e palestra, la squadra si è ritrovata al Training Center in mattinata focalizzando l'attenzione, dopo l'iniziale fase di riscaldamento, sulla tecnica e su situazioni difensive, prima di terminare la sessione con una serie di partitelle. Domani, a due giorni dal match in Toscana, l'appuntamento è nuovamente fissato per il mattino.