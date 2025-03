Internews24.com - Allenamento Inter, i nerazzurri tornano a lavoro e preparano la sfida con l’Atalanta: le immagini da Appiano – FOTO e REPORT

di Redazione, ilacon: ledaGentile –Giornata d’in casaper la squadra di Simone Inzaghi che in mattinata si è ritrovata adGentile dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico post vittoria in Champions League contro il Feyenoord. Iladi sabato in campionato contropersonalizzato per de Vrij, il quale resta in dubbio per la partita contro i bergamaschi. Forfait confermato per Darmian, Dimarco, Zalewski e Zielinski.L’dei nostri??#Forza?? (@) March 13, 2025 Su.it ilsulla seduta odierna: «Giovedì dial BPER Training Centre diGentile: sessione mattutina d’per iche sial big match in casa del, in programma domenica 16 marzo alle ore 20:45, gara valida per la 29ª giornata di Serie A».