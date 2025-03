Internews24.com - Allenamento Inter, de Vrij ancora a parte: in 4 danno forfait per il match contro l’Atalanta!

di Redazione, de: in 4per il! Le ultime da Appiano GentileGiornata d’in casaper la squadra di Simone Inzaghi che ha ripreso i lavori oggi dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico nerazzurro dopo la vittoria ottenuta in Champions Leagueil Feyenoord. Adesso i nerazzurri si tuffano nuovamente sul campionato, con la sfida di sabatoormai alle porte. Stando a quanto riferito da Sky Sport, nella seduta odierna ad Appiano Gentile, Stefan deha lavorato aper via dell’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto aldell’ultimo minutoil Feyenoord: la sua situazione rimane da monitorare e la sua presenza per ili bergamaschi è in dubbio.