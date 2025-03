Juventusnews24.com - Allegri Milan, Galeone a sorpresa: «In un paio di anni rivincerebbe lo Scudetto! Ecco chi erano i suoi pupilli alla Juventus»

di RedazioneNews24, maestro di Massimiliano, ha parlato così della possibilità che l’extorni sulla panchina del. Le sue dichiarazioniIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Giovsi è espresso così a proposito del possibile approdo di Massimilianosulla panchina del. Le sue dichiarazioni sull’ex– «Maxalfarebbe bene per tantissime ragioni: sono convinto che in und’lo. Basterebbero al limite undi innesti, ma poca roba e senza svenarsi. Sarebbe perfetto per iniziare un nuovo ciclo: Max conosce l’ambiente, ha esperienza. E poi è lui, è semplicemente Max, ha ancora una gran voglia di farsi vedere, ha un desiderio di rientrare pazzesco. Negliprecedenti ha rifiutato offerte incredibile dPremier o dal Psg.