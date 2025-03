Tpi.it - Allarme morbillo in Europa, 127mila casi e 38 morti nel 2024: “La metà sono bambini, mai così tanti dal 1997”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Unicef lanciano l’per il diffondersi delin: secondo i dati diffusi dalle due organizzazioni, infatti, nelstati segnalati 127.350, il doppio rispetto all’anno precedente, nonché il numero più alto registrato dal. Isotto i cinque anni rappresentano più del 40% deiregistrati. Per più delladeiè stato necessario il ricovero in ospedale, mentre in totalestati registrati 38 decessi.In Italia, nel, isegnalatistati 1057. Tuttavia, la copertura vaccinale è aumentata passando dal 74% del 2000 fino al 95% del 2023. A parte una diminuzione nel 2020, la copertura vaccinale nel nostro Paese si è mantenuta costante. Il direttore regionale dell’Oms per l’, Hans P.