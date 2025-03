Ilgiorno.it - Allarme disagio giovanile. Sugli scuolabus lodigiani regna l’inciviltà. Il Comune pronto a sospendere il servizio se si verificheranno casi gravi

Codogno (Lodi), 13 marzo 2025 – Cinque comportamenti scorretti in tre mesi, da ottobre a dicembre dello scorso anno, lungo la linea deldella città. Lo si evince dalla relazione per il controllo della qualità dei servizi stilato dalestemporanei, risolti subito e senza particolari conseguenze, ma che sono sintomo comunque di un malessere che spesso si insinua nei piccoli fruitori. Come coloro che non hanno cura dei beni scolastici, “costringendo” l’ente pubblico a stanziare risorse per riparare o sostituire arredi manomessi o distrutti. Già nel primo semestre, sempre del 2024, il personale dell’ufficio istruzione aveva provveduto ad effettuare numerosi controlli sui mezzi a seguito di segnalazioni di comportamenti scorretti degli alunni e, proprio per questa circostanza, erano state inoltrate alcune lettere di richiamo destinate ai genitori dei ragazzi coinvolti; addirittura, in un’ocone, era stato necessario assumere provvedimenti drastici come la sospensione daldi un alunno per una intera settimana.