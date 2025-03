Lanazione.it - Allarme dalla laguna di Orbetello: “Qui siamo già invasi dai moscerini. Intervenire subito o addio stagione”

(Grosseto), 13 marzo 2025 – Un ufficio postale chiuso e uno sportello bancomat inutilizzabile. Porte dei negozi serrate così come le finestre delle case, luci delle edicole spente anche dopo il tramonto e persone che rinunciano al jogging. A occhio e croce sembra lo scenario di un film ad alta tensione emotiva, invece risulta essere la sceneggiatura delladi, delle sue sponde e anche del centro abitato che ruota intorno. Un film già visto, quello dellache affoga nei suoi problemi, ma cambiano gli attori principali: non le alghe (in attesa di tornare.), ma i. Milioni diche da giorni stanno invadendo lo specchio d’acqua e le vie del centro storico del paese. Così tanti che “colorano” di nero le pareti dei muri, intasano i bancomat e riescono pure a infiltrarsi in un ufficio postale che diventa luogo inagibile per ore e il personale è costretto ad allontanarsi.