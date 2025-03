Ilfattoquotidiano.it - “Allacciate le cinture”: il viaggio di ritorno di “Io Capitano” in Senegal è diventato un documentario

Ildidel film “Io” nei luoghi dove ha avuto origine la storia èundal titolo “le”. Disponibile su RaiPlay dal 19 marzo, anticipa la messa in onda del film di Matteo Garrone, candidato all’Oscar, prevista per il 26 marzo in prima serata su Rai Uno.Diretto da Tommaso Merighi e realizzato dalla Fondazione Cinemovel in collaborazione con Rai Cinema e la Fondazione Lam per le arti contemporanee,lesegue la proiezione itinerante del film in villaggi e scuole del. Ilcattura l’incontro tra il film e il pubblico locale: accompagnati dagli attori Seydou Sarr e Moustapha Fall, insieme al mediatore culturale Mamadou Kouassi, gli spettatori vivono il cinema come un potente strumento di dialogo e confronto.