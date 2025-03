Ilrestodelcarlino.it - Alla Festa del Cross tanti ‘big’ reggiani a caccia di medaglie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra sabato e domenica si svolge a Cassino ladel: in un’unica località, di scena tutti i campionati individuali e per società di corsa campestre a partire dai cadetti per proseguire con juniores, promesse e assoluti. In più si disputa un campionato per società a livello di staffette, sabato in anteprima. Reggio manda 46 atleti nelle categorie più alte: 24 della Corradini Rubiera, compresi l’azzurra Sara Nestola (foto) e Giuseppe Gravante, 12 dell’Atletica GuastReggiolo, 9 della Self Montanari e Gruzza, uno per l’Atletica Reggio, la Promessa Nicolò Cornali. Tra i cadetti, venti convocati per l’Emilia-Romagna e ben sei sono di società reggiane: per la Corradini Rubiera, Carlotta Lunghi, Gloria Tarasconi, Gabriele Giusti e Gabriele Ingrami; per la Self, Cristian Menozzi; Giuseppe Sacco per l’Atletica Reggio.