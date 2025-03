Quotidiano.net - Alis e Sogesid: Intesa per lo Sviluppo Sostenibile delle Aree Portuali

In occasione di Let Expo, la fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili,(Associazione Logistica dell'Intermodalità) e(Società di ingegneria dello Stato), hanno firmato un protocollo d'con l'obiettivo di promuovere loeconomico edel Paese. Le due parti lavoreranno insieme per realizzare investimenti di interesse pubblico, rafforzando il Sistema Italia anche a livello internazionale, in linea con il 'Piano Mattei'. In particolare, la collaborazione si concentrerà inoltre sulloe valorizzazionedi importanza strategica, assicurando che ogni intervento sia compatibile con la salvaguardia dell'ambiente. "Pere per le imprese associate - ha detto il presidente Guido Grimaldi - la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un impegno concreto che abbraccia le dimensioni economica, ambientale e sociale del nostro settore".