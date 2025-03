Ilfoglio.it - Aliano, il borgo lucano "quasi" capitale della cultura

Allora Pordenone, “Città che sorprende”, sarà laitaliananel 2027. Bella scelta. Sarebbe stata una bella scelta qualunque altra, fra le concorrenti. “Delusione ad Alberobello, Brindisi e Gallipoli”, leggo. E alla Spezia, Pompei, Reggio Calabria, Sant’Andrea di Conza (Avellino), Savona. Io avevo una candidata:(Matera), “Terra dell’altrove”. E un candidato: il sindaco di, Luigi De Lorenzo, in fervida compagnia dei mille abitanti. Intanto, per la predilezione per un piccolo- le città, col fardello del loro retaggio, possono morire di sete, come Agrigento, o di indigestione, come Pompei. “Magari stavolta tocca a noi, i 'piccoli’ che non amano farsi mettere in un angolo!” - diceva De Lorenzo, desideroso di mostrare come “lasi nutra anche di piccole dimensioni, turismo lento e paesaggi ostili, che diventano luoghi di rinascita e meraviglia”.