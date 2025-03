Isaechia.it - Alfonso Signorini riceve il Tapiro d’Oro: “Fandom tossici, vorrei escludere il voto social. Lorenzo Spolverato? L’avrei buttato fuori ma gli autori…”

addopo la lettera aperta del Codacons a Pier Silvio Berlusconi.Questa sera nel corso di un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegnerà al conduttore del Grande Fratello il temutissimo premio dopo la denuncia del Codacons in merito alle dinamiche della Casa definite “discutibili e talvolta al limite del rispetto della dignità umana”.Le parole diall’inviato del tg satirico di Antonio Ricci:La premessa è che io conduco il Grande Fratello, ci metto la faccia, ma non sono il Grande Fratello. A volte le decisioni sono condivise e a volte no.Chi c’è dietro i televoti del Grande Fratello? Io no. Ci sono questi, delle fanbase che inondano il programma di voti facendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati.