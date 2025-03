Alcaraz ai quarti a Indian Wells out nel doppio Berrettini-Sonego

Leggi su Unlimitednews.it

(USA) (ITALPRESS) – Nemmeno il vento ferma Carlos, che continua in crescendo il suo percorso al “BNP Paribas Open”, il primo Masters 1000 della stagione, in scena sul cemento californiano dicon montepremi totale pari a 8.963.700 dollari. Lo spagnolo, seconda testa di serie, dopo aver concesso appena 12 giochi nei suoi due primi match, approda airifilando un6-1 a Grigor Dimitrov, numero 14 del tabellone.Prossimo ostacolo l’argentino Cerundolo. Esce invece di scena Taylor Fritz, campione anel 2022 e terzo favorito del seeding: lo statunitense cede per 7-5 6-4 a Jack Draper, mai così avanti nel torneo e bravo a infilare sette giochi consecutivi dal 4-5 del primo set. Il 23enne di Sutton, testa di serie numero 13, contenderà un posto in semifinale a Ben Shelton.