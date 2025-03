Ilfattoquotidiano.it - Alba Parietti e Fabio Adami sono tornati insieme: “Amore evidente anche durante la breve separazione”

Nessun commento e nessuna comunicazione quando siallontanati, in un momento difficile per entrambi e nel quale, come accadealle coppie più solide, c’erano alcune incomprensioni. E nessun commento nemmeno adesso, che le incomprensionistate superate e loro. Fonti vicine a FQMagazine fanno sapere chedi nuovo una coppia, affiatati più di prima. E, secondo gli amici dei due, l’era “ilperiodo di”.siconosciuti in trenoun viaggio. Lui l’aveva aiutata a sistemare la valigia. “il viaggio ne ammiravo le spalle. Poi all’altezza del lago di Bolsenaentrata in bagno per sistemarmi e lui mi ha riconosciuta”, le parole della conduttrice. Da quel momento, l’continua da oramai tre anni.