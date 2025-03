Padovaoggi.it - Al Teatro Verdi di Padova lo spettacolo "Grandi numeri"

Leggi su Padovaoggi.it

In scena il 21 marzo 2025 aldilo".DettagliCi stiamo conoscendo. Tramite gli algoritmi e i big data, la comprensione dei nostri comportamenti, delle nostre scelte e dei nostri gusti non è mai stata così profonda. In quello che è stato già.