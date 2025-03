Anteprima24.it - Al Teatro Eidos il secondo spettacolo della Rassegna Invernale

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la stagione teatrale presso lo Spazioin Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. Si terrà, infatti, sabato 15 marzo 2025 alle ore 20,30 ilappuntamento di questa edizione, con loCompagnia Cercamond/Teen Theatre, “Raccontami Shakespeare” liberamente tratto da “Racconti da Shakespeare” di Charles e Mary Lamb, scritto e diretto da Andrea Cioffi, con Andrea Cioffi e Sara Guardascione.1807 Londra. Charles e Mary Lamb pubblicano “Tales from Shakespeare”, una raccolta di racconti in cui i drammi shakespeariani vengono stravolti e riscritti in forma narrativa.Ma, come spesso accade, dietro alle pagine stampate c’è molto di più. Lei è una persona geniale. Brillante, schietta e vivace, ha la colpa di essere una donna straordinaria e dalla prorompente femminilità in un mondo per soli uomini.