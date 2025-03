Ilfattoquotidiano.it - Al premio diretto da Gianni Letta la sezione diritti umani è presieduta da Carlo Nordio. In barba al caso Almasri e ai suicidi in carcere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Incredibile, ma vero. Si può essere, contemporaneamente, presidenti di unper i, ma rimandare in Libia il generale Njeem Osama, ricercato dalla Corte penale dell’Aja proprio per i suoi crimini contro i migranti. Non basta. Si possono anche contare sul pallottoliere i detenuti che si suicidano inuno dopo l’altro – 90 l’anno scorso, già 15 quest’anno, l’ultimo forse ieri – senza un vero scatto d’orgogliotario. E chi riesce, nel Governo Meloni, a interpretare entrambe le parti in commedia mettendo e togliendo quando serve la maschera giusta? Il Guardasigilliovviamente. Ecco l’ultima performance, fresca di ieri, del nostro titolare della Giustizia. Parata di ministri a Palazzo Chigi e al tavolo d’onore anche l’eminenza grigia berlusconiana, presidente delDe Sanctis, promosso dall’omonima fondazione Francesco De Sanctis, intitolato al noto storico e critico letterario italiano.