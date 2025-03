Ilgiorno.it - Al Piccolo debutta. Storia di un cinghiale

Leggi su Ilgiorno.it

Un manipolatore. Un feroce stratega. Cresciuto a pane, rabbia e ambizione. Personaggio scomodo Riccardo III: il suo agire si muove in territori senza morale, il potere è l’unica risposta che trova a quella natura che l’ha voluto deforme. "Ho deciso di fare il delinquente e odiare gli oziosi passatempi di questa nostra età", afferma. Come ad esorcizzare un baratro esistenziale da riempire di sangue e di morti. Uno dei ruoli più complessi. Ma chiunque faccia teatro spera di incrociarlo prima o poi nella vita. E questa volta tocca a Francesco Montanari, che per tutti sarà sempre il Libanese nella serie tv di Romanzo Criminale, nonostante il solido percorso teatrale. Lui il protagonista di "di un. Qualcosa su Riccardo III", nuova produzione delTeatro (con Carnezzeria), testo e regia dell’uruguayano Gabriel Calderón, da domani al 6 aprile allo Studio.