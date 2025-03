Ilgiorno.it - Al Manzoni si fa eco-utopia. Il mondo giudicato dai corvi

Uno stormo diosserva da una prospettiva diversa dalla nostra i danni che abbiamo combinato al Pianeta e le possibilità che abbiamo di rimediare. è “Cordidae. Sguardi di specie“, lo spettacolo di e con Marta Ciscinà, in calendario al, domani alle 21 per la sezione “Altri percorsi“. “dae. Sguardi di specie“, scritto originariamente per il programma di RAI 3 “La Fabbrica del“ di Marco Paolini e Telmo Pievani, conserva il format televisivo portandolo in teatro. Infatti, è composto come una serie tv: tre stagioni con quattro episodi ciascuna che si snocciolano davanti al pubblico tra una sigla e l’altra. Il susseguirsi degli episodi non costruisce un’unica narrazione quanto piuttosto una profezia di futuri possibili. Il punto d’inizio di ogni episodio è la realtà contemporanea, ma gli sviluppi si diramano in un domani cangiante.