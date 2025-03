Lanazione.it - Al Funaro gag, comicità e musica con la coppia d'acciaio Cassi-Brizzi

Pistoia, 13 marzo 2025 - Doppio appuntamento per la Stagione La Via deldei Teatri di Pistoia alappunto, curata da Lisa Cantini, venerdì 14 e sabato 15 marzo (ore 20.45), con «Opera Buffa!», che vede il ritorno di Aringa e Verdurini insieme, alias Mariae Leonardo, storico duo di trentennale esperienza.che arriva dal profondo e che profondamente fa ridere emozionare e talvolta anche commuovere. Perché laè una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità energia e rigore: quello che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini,, hanno continuato a portare avanti sempre credendo fermamente nell’importanza del buon teatro e della buona. In «Opera buffa!», una sorta di piccolo “l”, si scherza attraverso personaggi gagli tormentoni, tic umani e non, passando attraverso arrangiamentili che vanno dal jazz allaclassica e popolare.