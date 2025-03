Sport.quotidiano.net - Al "Curi" è un Perugia da sesto posto. Ma per sabato non mancano i dubbi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sette punti in tre partite, una vittoria, l’ultima, arrivata anche con quel pizzico di fortuna che sembrava aver abbandonato il Grifo in questa stagione. Un cammino che lascia un filo di speranza e perché no anche di ambizione in questo rush finale che vedrà ilimpegnato in sfide tanto affascinanti quanto complesse.sette incontri (quattro da giocare al) con la pratica salvezza praticamente archiviata (otto punti di vantaggio) e con l’ultimodei play off che dista tre punti. L’appuntamento di, ancora in casa, potrebbe regalare ulteriore fiducia: il cammino interno, grazie alle ultime due vittorie di Cangelosi con Ascoli e Torres, a risultati non da buttare nella gestione Zauli, è dain classifica, con 25 punti conquistati. Lo score racconta di sette vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, con diciotto reti all’attivo e dodici quelle subite.