Liberoquotidiano.it - "Al circuito Atp non manca". Sinner squalificato dalla Wada? All'estero gira questa tesi

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Alcaraz è il giocatore di tennis più conosciuto al momento.è un grande giocatore e vincerà tantissimo, ma non ha il suo appeal al momento". A parlare è Patrick McEnroe, fratello della leggenda del tennis John ed ex capitano degli Stati Uniti in Coppa Davis. L'ex tennista statunitense ha ribadito che lo spagnolo "non è il numero uno, ma è un giocatore molto attrattivo e la gente lo vuole vedere". Tuttavia, non è proprio farina del suo sacco. Questo retropensiero circola sul web. Soprattutto da quando l'azzurro è statoper tre mesi dall'agenzia mondiale anti-doping per il caso doping che lo ha visto coinvolto nella scorsa edizione degli Indian Wells. "L'assenza di un numero uno sarebbe stata un brutto colpo per un torneo in passato, ma lo status diè diverso da chi lo ha preceduto - si legge su un articolo apparso su Tennis 365 -.