Quotidiano.net - Al Cartoon Movie 2025: l’ultimo soldato giapponese per “l’esordio” di Werner Herzog

Leggi su Quotidiano.net

Bordeaux, 11 marzo– C’è sempre una prima volta e aldi Bordeaux è andato in scenadinell’animazione. Alla rassegna europea dedicata ai progetti di lungometraggi animati è stato presentato quello di “The Twilight World”, film in fase di ideazione da parte del famoso regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore, attore e documentarista tedesco. Si tratta di una coproduzione franco-tedesca tra Psyop Media Company Germany e Sun Creature France. Basato sull'omonimo romanzo di, il film segue la storia vera dell'ufficiale dei servizi segreti della Seconda Guerra Mondiale. Hiroo Onoda, l'ultimoad arrendersi, che ha continuato a combattere una guerra personale e fittizia nella giungla delle Filippine per 30 anni.