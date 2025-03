Ai medici una bodycam con l'IA e braccialetti intelligenti, il piano anti-aggressioni di Zaia in Veneto

Leggi su Open.online

«A mali estremi, estremi rimedi», con queste parole il presidente della Regione, Luca, ha annunciato un set di nuove misure per difendere idalle– sempre più frequenti – da parte dei pazienti.attaccate al camice,«smart» che segnalano in tempo reale alla centrale operativa le situazioni di pericolo «più grave». Una decisione netta, anzi una vera e propria «militarizzazione degli ospedali» come ha ammesso lo stesso, che però nasce da un semplice assunto: «La sacralità degli ospedali non va messa in discussione. E non vogliamo certo chiudere le porte come fosse un gate di un aeroporto».Il, ie le telecamere a IAL’investimento è consistente, si parla di 4 milioni di euro stanziati per un pacchetto che comprende formazione, pianificazione e nuovi dispositivi.