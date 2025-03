Ai Campi Flegrei c’è stato un terremoto di magnitudo 44

Linkiesta.it - Ai Campi Flegrei c’è stato un terremoto di magnitudo 4,4

Una forte scossa didi4.4 ha colpito l’area deinella notte, svegliando di soprassalto migliaia di residenti e provocando danni e momenti di panico. La scossa èregistrata dai sismografi alle 1:25 con epicentro in mare, a pochi metri dalla riva di via Napoli, a Pozzuoli, a una profondità di due chilometri. Al momento i danni sono stati limitati, ma il quartiere di Bagnoli ha riportato le conseguenze più significative: calcinacci caduti da edifici sono finiti per strada, danneggiando le auto in sosta. Una donna è rimasta ferita a causa del crollo di un controsoffitto all’interno della sua abitazione. I vigili del fuoco l’hanno soccorsa, mentre altri interventi sono stati necessari per liberare alcuni residenti rimasti bloccati nelle proprie case a causa del cedimento delle porte d’ingresso.