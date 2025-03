Bergamonews.it - Aggressioni al personale sanitario: l’Ordine degli infermieri promuove tecniche di autoprotezione

Bergamo. Offrire agli operatori sanitari strumenti concreti per riconoscere i segnali di potenziale aggressione e prevenire l’escalation della violenza: questo l’obiettivo principale del webinar gratuito “Violenza econtro il”, organizzato daldelle Professionistiche (OPI) di Bergamo per tutti gli iscritti che a oggi sono 7041.La psicologa e psicoterapeuta Nicole Adami, ha illustrato dati allarmanti relativi alla violenza in ambito, evidenziando la necessità di adottare strategie efficaci per prevenire e gestire i conflitti con l’utenza. “Accanto alledie alle strategie per evitare i conflitti con l’utenza, è importante che la cittadinanza comprenda che i lavoratori sanitari, per lavorare al meglio, devono sentirsi al sicuro sul posto di lavoro”, ha commentato Adami.