Aggressioni ai sanitari | Formeremo gli operatori a disinnescare i conflitti

‘Più cura per chi cura’: il motto della campagna della regione Emilia-Romagna lanciata in occasione della giornata per la prevenzione della violenza contro glie socio-, svoltasi ieri. L’obbiettivo della campagna è quello di "sensibilizzare, valorizzare la fiducia come base del rapporto medico-paziente e educare", commenta la vice sindaca Francesca Maletti, che ieri ha presentato la campagna alla presenza dei direttori delle strutture provinciali e rappresentanti delle forze dell’ordine,e della cittadinanza. "Tutti attori di quel fondamento della sanità pubblica che è l’alleanza terapeutica". chiosa Geminiano Bandiera, direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza interaziendale: "Il ruolo del medico è quello di allevare le sofferenze e risolvere, se possibile, il problema del cittadino.