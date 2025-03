Anteprima24.it - Aggrediscono gli agenti, due fratelli arrestati dalla polizia

Tempo di lettura: < 1 minutoHanno aggredito glidelladurante un controllo e sono finiti in manette. È accaduto in via in via Santi Giovanni e Paolo, a Napoli dove una pattuglia ha fermato due persone che hanno avuto subito un atteggiamento minaccioso fino ad aggredire glicon calci e pugni. Diverse persone si sono avvicinate inveendo contro gli. Una di queste aggrediva i poliziotti che, con il supporto di altre volanti, sono riusciti, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, a bloccare tre persone. Oltre ai duenei guai è finito anche un 18enne napoletano è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Uno dei dueè stato, altresì, sanzionato per detenzione illecita di sostanza stupefacenti per uso personale, essendo stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente marijuana.