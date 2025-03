Genovatoday.it - Aggredisce soccorritore del 118, che gli chiede di farsi da parte

La polizia ha denunciato un 60enne genovese per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti di una volante del commissariato San Fruttuoso sono intervenuti in via Moresco intorno alle 20.30 di mercoledì 12 marzo in soccorso dei militi del 118, che erano stati aggrediti dal 60enne.