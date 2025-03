Zonawrestling.net - AEW: Vicina l’unificazione di due titoli secondari? Le ultime

L’AEW sarebbead una svolta. Al culmine di alcuni mesi con alcuni tagli al roster, la promotion di Tony Khan sarebbe prossima a dire addio anche ad un. titolo. I report delleore sembrano infatti propendere ad un’unificazione prossima (non si sa però quando, al momento) già discussa negli scorsi mesi e che, secondo Fightful, starebbe prendendo piede anche a livello creativo.Stiamo ovviamente parlando del Continental e dell’International Championship, detenuti rispettivamente da Okada e Kenny Omega. Nonostante non ci siano conferme sulla possibilità che i due vengano coinvolti in quest’unione, questa scelta sposerebbe la nuova politica dell’azienda sulla riduzione dei, che ha portato al ritiro lo scorso autunno dell’FTW Championship. Che Okada ed Omega siano destinati a tornare sul medesimo ring, nuovamente, per unificare le cinture? Magari in quel di All In il prossimo luglio?