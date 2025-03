Zonawrestling.net - AEW: Toni Storm pronta ad un nuovo inizio e Megan Bayne raccoglie la sfida

Leggi su Zonawrestling.net

Abbiamo ancora negli occhi l’epico finale hollywoodiano tra “Timeless”e Mariah May che ha messo fine ad una grande rivalità durata quasi un anno. Adesso perè il momento di recuperare dagli acciacchi di Revolution e di guardare avanti e trovare nuovi stimoli ed energie da quella cintura che porta alla vita.Un pezzo di cuore andato per semprequesta notte ha tenuto un promo sullo stage partendo col descrivere alla sua maniera le sue condizioni, tra punti di sutura, graffette e vetro nel suo corpo.ha poi aggiunto che un pezzo del suo cuore è andato via per sempre a Revolution, ma adesso per lei è tempo di un. La AEW ha il roster più talentuoso al mondo, ma ogni campione è diverso e lottare contro di lei è come andare a visitare uno zoo perchè “sanguina come un maiale, lecca come una giraffa e mangia come un leone”.