AEW: "Speedball" Mike Bailey è All Elite, era lui la wild card del torneo per il titolo di Omega

La AEW ha svelato questa notte la misteriosa “” delper decretare lo sfidante alInternational di Kenny, e come molti avevano previsto, si trattava di “. L’ex star della TNA non ha perso tempo, debuttando con una vittoria che lo proietta direttamente verso le fasi finali del.“IS THE! They face The Beast Mortos RIGHT NOW in their debut for a chance to challenge AEW International Champion Kenny!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & Max@@BeastMortos @KennymanX pic.twitter.com/Dgprye30V6— AllWrestling (@AEW) March 13, 2025Debutto esplosivo contro The Beast MortosIl canadese trentaquattrenne ha fatto il suo ingresso trionfale durante l’ultimo episodio di AEW Dynamite, sconfiggendo The Beast Mortos in un incontro che ha entusiasmato il pubblico.