Zonawrestling.net - AEW Revolution 2025 – Review

Ed eccoci qui amici e lettori di Zona Wrestling pronti per analizzare quanto successo a, evento che ha portato la AEW alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Sono molti i match per i quali questo evento era atteso, e abbiamo assistito a un mix di azione straordinaria e scelte discutibili. Quindi come nostro solito direi di non perdere altro tempo in chiacchiere inutili e immergiamoci subito in questa.IiZERO HOURiTAG TEAM MATCHKomander & Hologram vs Lee Johnson e Blake Christian (09:55)Un match discreto che ha aperto le danze. Komander ha mostrato la sua solita agilità acrobatica, mentre Hologram si conferma un talento da tenere d’occhio. Una vittoria prevedibile ma ben costruita che ha scaldato il pubblico, anche se niente di memorabile – come un antipasto decente prima di una cena importante.