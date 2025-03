Zonawrestling.net - AEW: Ospreay guarda già al Texas, obiettivo All In ed ingresso nell’Owen Hart Tournament

Dopo l’incredibile vittoria di Revolution nel cruento Steel Cage Match contro Kyle Fletcher, Willè stato intervistato da Tony Schiavone nell’ultimo episodio di Dynamite, chiarendo i suoi prossimi obiettivi. Anzi, il suo prossimo. L’Aerial Assassin, infatti, ha annunciato di voler puntare all’AEW World Championship ma che, visto come sia Cope (che avrà la sua chance nuovamente settimana prossima) sia Swerve Strickland (il nuovo #1 Contender) sono davanti a lui nelle “gerarchie”, ha deciso di arrivare al massimo alloro AEW in un’altra maniera.Willhas called his shot for All Inby entering the 2025 #OwenCup!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & Max@Willpic.twitter.com/e50z26VmGL— All Elite Wrestling (@AEW) March 13, 2025L’inglese ha infatti annunciato il suonell’annuale OwenFoundationche garantisce al suo vincitore, ed alla sua vincitrice l’omonimo torneo femminile, una title shot proprio in quel di All In.