AEW | MVP invita MJF ad unirsi all’Hurt Syndacate

Ieri notte episodio di Dynamite post Revolution di scena presso il campus di Fresno State. MJF è uscito sconfitto dal match contro “Hangman” Adam Page tenutosi in occasione del ppv, una sconfitta bruciante. Durante Dynamite, “The Salt Of Earth” si è presentato sul ring parlando della sconfitta rimediato e affermando che tutti sanno che aveva la vittoria in pugno e che Page ha vinto solo grazie a dei sotterfugi. Poco dopo è entrato in scena MVP, da solo non accompagnato dai suoi clienti.L’offerta di MVPIeri notte a Dynamite, MVP ha raggiunto sul ring MJF che a Revolution ha riportato una bruciante sconfitta per mano di “Hangman” Adam Page. I due si sono abbracciati al centro del quadrato, con MVP che si è detto orgoglioso di lui e ha ricordato il loro “passato” quando MJF era solo un 18 enne.