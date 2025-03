Zonawrestling.net - AEW: Moxley contro Cope si ripete, street fight annunciato per il prossimo Dynamite

L’AEW non perde tempo e accontenta i fan: Adamland avrà la sua rivincitail campione del mondo Jonnella prossima puntata dida Omaha, Nebraska. E questa volta sarà unosenza esclusione di colpi.Una nuova chance dopo un finaleversoIl vincitore di questo inesplosivo dovrà poi vedersela con lo sfidante numero uno Swerve Strickland a Dynasty il 6 aprile. Ma intanto, “” può festeggiare: dopo aver perso la sua ultima opportunità titolata in circostanze a dir poco insolite, la federazione gli ha concesso un’altra chance.Ilverso main event di 26 minutia Revolution lo scorso weekend si è trasformato improvvisamente in un triple threat quando Christian Cage ha deciso di incassare la sua clausola per un match titolato conquistata ad All In 2024, proprio mentre lo sstava raggiungendo il suo climax.