AEW | Mercedes Moné difenderà il TBS Title a Dynamite la prossima settimana

Nell’episodio del 12 marzo di AEW, la campionessa TBSè stata raggiunta da Billie Starkz, che l’ha sfidata a un match.ha risposto di essere fuori dalla portata della sfidante, ma ha comunque accettato.è reduce da una difesa di successo, in quanto ha battuto Momo Watanabe conservando il suo titolo TBS a Revolution.La card aggiornata per l’episodio del 19 marzo di AEWè la seguente:TBS Championship:(c) contro Billie StarkzStreet Fight per l’AEW World Championship: Jon Moxley (c) contro CopeAEW Dynasty International Championship Eliminator Tournament: Orange Cassidy contro “Speedball” Mike Bailey contro TBD contro TBD